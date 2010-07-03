Во Франции девочка отравилась моющим средством в элитном ресторане

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Во Франции девочка отравилась моющим средством, которое ей подали вместо яблочного сока в элитном ресторане. Об этом пишет газета Ouest-France.

По информации издания, несчастный случай произошел в ресторане отеля La Fontaine aux Bretons в коммуне Порник департамента Атлантическая Луара 1 августа. Семья ужинала там со своей маленькой дочкой. Как рассказал отец девочки, малышка, которой еще нет и двух лет, выпила сок. Однако ее тут же вырвало неизвестным веществом. Родители попробовали напиток и ужаснулись. По словам отца девочки, неизвестная жидкость обожгла ему губы, а его супруга "почти проглотила" опасное вещество.

Малышку экстренно доставили в больницу города Нант. Врачи ввели пострадавшую в состояние искусственной комы. Отец сообщил прессе, что из-за отравления его 22-месячная дочь может лишиться пищевода.

По данным жандармерии, вещество, которое принесли девочке в ресторане, было едким промышленным средством для мытья посуды. Как показало расследование, емкость с опасной жидкостью по ошибке поставили в холодильник вместе с прохладительными напитками.

Другой случай отравления моющими средствами произошел во Франции в июне. Тогда посетительнице ресторана Pizza Hut в квартале Ле Аль в центре Парижа подали графин со средством для мытья посуды. Женщине стало плохо после первого же глотка. Сотрудники спасательной службы увезли ее в больницу. Как выяснилось, в графине была жидкость для посудомоечной машины. Само устройство сломалось, и один из сотрудников перелил жидкость в графин, чтобы использовать в раковине. Однако, когда емкость осталась без присмотра, официант, не знавший о содержимом, забрал графин и подал посетительнице.