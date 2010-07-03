Полиция выявила цех с нелегалами и испорченным мясом для шаурмы

09:48
09:48
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Фото: ГУ МВД России по Московской области
Полиция обнаружила в подмосковных Люберцах цех по производству заготовок для шаурмы, где работали с нарушениями, сообщает Агентство "Москва".
Начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова рассказала, что проверке подвергся цех в промзоне поселка Октябрьский. Оказалось, что на производстве в антисанитарных условиях проживали и в несколько смен работали 19 граждан из Средней Азии, причем 16 из них не имели законных оснований для проживания и работы в России.
Они хранили мясо кур с истекшим сроком годности, при этом не соблюдали ветеринарно-санитарные правила. Готовую продукцию из просроченного мяса поставляли в общепиты столичного региона.
В отношении 16 иностранцев составили административные протоколы о нарушении миграционного законодательства. На каждого наложили штраф в пять тысяч рублей, также их выдворят за пределы России. Против 45-летнего москвича возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции, он находится под подпиской о невыезде.
В то же время лабораторные исследования показали, что изъятое мясо не соответствует гигиеническим требованиям безопасности. Деятельность цеха приостановили, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о производстве, хранении, перевозке либо сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.
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