В Париже посетительницу ресторана "напоили" моющим средством

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В Париже госпитализировали посетительницу ресторана после того, как ей по ошибке подали графин со средством для мытья посуды, сообщает газета Parisien.

Инцидент произошел в ресторане Pizza Hut в квартале Ле Аль в самом центре французской столицы. Женщине стало плохо после первого же глотка. Она вызвала спасательную службу, сотрудники которой доставили ее в больницу.

Выяснилось, что в графине находилась жидкость для посудомоечной машины. Само устройство было сломано, и один из сотрудников перелил жидкость в графин, чтобы использовать в раковине.

Когда емкость осталась без присмотра, официант, не знавший о содержимом, забрал графин и подал посетительнице.

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