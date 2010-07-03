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16:46

В Париже посетительницу ресторана "напоили" моющим средством

происшествия за рубежом

16:46

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Фото: ТАСС/Mike Egerton/PA Images

В Париже госпитализировали посетительницу ресторана после того, как ей по ошибке подали графин со средством для мытья посуды, сообщает газета Parisien.

Инцидент произошел в ресторане Pizza Hut в квартале Ле Аль в самом центре французской столицы. Женщине стало плохо после первого же глотка. Она вызвала спасательную службу, сотрудники которой доставили ее в больницу.

Выяснилось, что в графине находилась жидкость для посудомоечной машины. Само устройство было сломано, и один из сотрудников перелил жидкость в графин, чтобы использовать в раковине.

Когда емкость осталась без присмотра, официант, не знавший о содержимом, забрал графин и подал посетительнице.

Ранее продюсер Бари Алибасов попал в больницу после того, как случайно глотнул средство для чистки труб, приняв его за йогурт. У него диагностировали ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Артиста вводили в состояние медикаментозного сна, позднее он перенес операцию.

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происшествия за рубежом

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