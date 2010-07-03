Бари Алибасова выписали из больницы

Фото: instagram.com/group_nana_

Продюсера Бари Алибасова выписали из НИИ имени Склифосовского, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Бари Алибасова-младшего. Он отметил, что дальнейшую реабилитацию продюсер будет проходить в окружении семьи, а после отправится в Казахстан.

"Получили анализы, они удовлетворительные. Я его сейчас из Склифа забрал и спрятал вместе с Лидией Николаевной Шукшиной в их любовном гнездышке в Подмосковье. Где – не скажу, потому что у нашей квартиры уже дежурят журналисты", – сказал сын Алибасова.



Через три дня продюсера планируют отправить на восстановление в Казахстан.Там, по словам Алибасова-младшего, продюсеру предоставят проживание в горном шале, личный вертолет. Также там будет обеспечен необходимый медицинский уход.

"Казахская сторона в благодарность за то, что он казах в принципе и принял участие в переносе столицы в Астану, предложила, по тем дружеским связям, которые у него там появились, шале в горном районе Казахстана со своим вертолетом. И частный самолет из Казахстана за ним прилетит в Москву", – заявил сын продюсера.

Бари Алибасов был доставлен в НИИ имени Склифосовского 4 июня. Как рассказал сам продюсер, он отравился, случайно глотнув средство для чистки труб, которое принял за сок. Врачи скорой помощи сделали ему промывание желудка, а затем увезли в больницу. У продюсера диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Позже стало известно, что артиста ввели в состояние медикаментозного сна.

Позднее он перенес операцию. Родные Алибасова сообщили, что думают о его отправке на восстановление в Казахстан.



Бари Алибасова могут отправить на реабилитацию в Казахстан

Бари Алибасов – музыкальный продюсер, композитор и аранжировщик, Заслуженный артист России. Родился 6 июня 1947 года в городе Чарске Семипалатинской области (Казахстан). В 1988 году переехал в Москву. В 1989 году организовал группу, которая получила название "На‑На". В кино Алибасов дебютировал в 1992 году.

