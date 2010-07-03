В районе Москворечье-Сабурово бездомные продают просрочку

В районе Москворечье-Сабурово бездомные люди торгуют просроченными продуктами. Они достают их из мусорных баков у оптовой базы. Испорченные продукты сотрудники базы выбрасывают в конце дня, и люди без определенного места жительства продают их за углом. Местные жители возмущены происходящим. О ситуации сообщает телеканал Москва 24.

Они продают молоко, сомнительного вида мясо, йогурты, кефир. У некоторых продуктов степень просроченности – всего 1-2 дня, у некоторых срок годности истек еще в июле. Бездомные превратили в свой рынок 1-й Котляковский переулок. Здесь они торгуют, здесь же и спят.

Покупатели в основном пенсионеры. Они знают, что продукты из мусорных баков и что срок годности давно истек, однако это их не смущает. За просроченный товар платят максимум по 20 рублей.

Постоянные покупатели приходят сюда чуть ли не каждый день. Местные жители рассказывают, что продавцы просрочки появились здесь тоже не вчера.

"На протяжении года я наблюдаю эту картину. Что бомжи торгуют просроченными продуктами", – сказала местная жительница Адиля Бекмурзаева.

Эксперты говорят, что просроченные продукты магазины всегда обязаны убирать с прилавков. При этом их нужно не просто выбрасывать, а утилизировать.

"По закону утилизация предполагает наличие специальной контейнерной площадки с закрывающимися баками для того, чтобы они были недоступны. Ну скажем так, технически для извлечения какого-либо материала, с целью реализации этих товаров", – сказал член Общественного совета при управлении Роспотребнадзора по Москве Константин Кривошонок.



По данным управления, на территории базы находится около 40 таких контейнеров.

По словам тех, кто торгует их содержимым, добраться до просрочки не составляет труда. То, что у продуктов питания истек срок реализации, от покупателей не скрывают. Поэтому, если они рискуют своим здоровьем, то делают это осознанно.

Несанкционированная торговля просроченным товаром – это нарушение закона. Если вызвать полицию, торговцы убирают товар, только увидев патрульный автомобиль. Однако это на время, потом они снова достают его на продажу. Однако шанс изменить ситуацию есть: оптовая база будет ликвидирована.



"Полицию вызываем практически каждый день. То есть они приезжают, но здесь, вы понимаете, их разгоняют, и уже через час они возвращаются. В настоящий момент база куплена под строительство жилого квартала. Магазины там уже начали сносить", – заявил заместитель главы управы района Москворечье-Сабурово по вопросам экономики и потребительского рынка Владимир Тарнов.

Строительство жилого квартала начнется не раньше, чем через полтора года.

