Умер второй из семи отравившихся в Ульяновске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Число умерших от отравления в Ульяновске возросло до двух. Такие данные сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

По информации ведомства, за последние дни с подозрением на отравление госпитализировали семь человек, включая двоих детей. Позже двое пострадавших скончались в больнице. При этом, как подчеркнули в СК, жизни детей ничего не угрожает.

"Проверяется и версия об отравлении доставленных при употреблении растительного масла кустарного изготовления", – сказано в сообщении ведомства. После проверки следователи примут процессуальное решение.

Ранее Минздрав Ульяновской области сообщил, что несколько человек доставили в больницы с кровотечением. У них диагностировали отравление неизвестным веществом. Как выяснилось, все пострадавшие употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего изготовления, которое купили у одного и того же производителя. Что именно стало причиной отравления, помогут установить результаты анализов.