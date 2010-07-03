В Саратове мужчина пытался отравить конфеты в магазине

19 августа, 21:11
19 августа, 21:11
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Фото: instagram.com/chpsaratov
Полиция Саратова проверяет сообщения о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом. Об этом РИА Новости сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова. Отмечается, что подозреваемого задержали.
В Сети появилась запись с камер наблюдения одного из магазинов на улице Тархова. На кадрах видно, как мужчина в капюшоне подошел к товарам и начал вытряхивать над ними содержимое из своего пакета.
Полицейские установили гражданина 1988 года рождения, который, по предварительным данным, страдает психическим заболеванием. На данный момент проводится проверка.
Как стало известно ранее, в Ульяновской области еще пять человек попали в больницы после отравления подсолнечным маслом. Накануне были госпитализированы трое взрослых и двое детей.
Всего под наблюдением врачей теперь находятся 11 человек.
Ранее Минздрав Ульяновской области сообщил, что несколько человек доставили в больницы с кровотечением. У них диагностировали отравление неизвестным веществом. Позже скончались два человека.
Как выяснилось, все пострадавшие употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего изготовления, которое купили у одного и того же производителя. Что именно стало причиной отравления, помогут установить результаты анализов. По информации СМИ, возможно, в масло попал крысиный яд.
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