В Саратове мужчина пытался отравить конфеты в магазине

Полиция Саратова проверяет сообщения о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом. Об этом РИА Новости сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова. Отмечается, что подозреваемого задержали.

В Сети появилась запись с камер наблюдения одного из магазинов на улице Тархова. На кадрах видно, как мужчина в капюшоне подошел к товарам и начал вытряхивать над ними содержимое из своего пакета.

Полицейские установили гражданина 1988 года рождения, который, по предварительным данным, страдает психическим заболеванием. На данный момент проводится проверка.

Как стало известно ранее, в Ульяновской области еще пять человек попали в больницы после отравления подсолнечным маслом. Накануне были госпитализированы трое взрослых и двое детей.

Всего под наблюдением врачей теперь находятся 11 человек.

Ранее Минздрав Ульяновской области сообщил, что несколько человек доставили в больницы с кровотечением. У них диагностировали отравление неизвестным веществом. Позже скончались два человека.

Как выяснилось, все пострадавшие употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего изготовления, которое купили у одного и того же производителя. Что именно стало причиной отравления, помогут установить результаты анализов. По информации СМИ, возможно, в масло попал крысиный яд.