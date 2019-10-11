Жители Саратова пытались устроить самосуд над убийцей девочки

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Подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове задержали правоохранители. Как сообщает РЕН ТВ, полицейским пришлось вести его через собравшуюся толпу, требовавшую самосуда.

Представители власти поблагодарили жителей за участие и попросили разойтись по домам. "Следственный комитет должен выполнять свою задачу. Давайте не будем мешать властям", – заявили горожанам.

Девочка ушла из дома в школу 9 октября и не вернулась. Наряду с полицией и МЧС ребенка искали волонтеры отряда "Лиза Алерт". В пятницу стало известно, что ее нашли мертвой. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.