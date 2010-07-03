Задержан подозреваемый в убийстве несовершеннолетней в Домодедове

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи задержали подозреваемого в убийстве несовершеннолетней в Домодедове. Им оказался 34-летний местный житель, сообщает ГСУ СК по Московской области.

"Следователем следственного отдела по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области в тесном взаимодействии с оперативными сотрудниками ГУУР МВД России по Московской области по подозрению в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ) 17-летней студентки задержан 34-летний местный житель", – сообщило ведомство.

Уточняется, что следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу.

5 октября в частном доме было обнаружено тело 17-летней девушки. На теле были множественные колото-резанные раны.

