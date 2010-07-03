СК возбудил уголовное дело после убийства студентки в Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело после убийства 17-летней студентки в городском округе Домодедово. Об этом Агентству "Москва" сообщила старший помощник главы ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.
"5 октября текущего года в городском округе Домодедово в квартире обнаружено тело 17-летней студентки с множественными колото-резанными ранениями", – рассказала Врадий.
По ее словам, на данный момент проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
4 октября стало известно, что подростка, которого задержали по подозрению в убийстве девочки в городском округе Балашиха, арестовали. По данным следствия, тело 15-летней девочки с травмой головы нашли 2 октября внутри заброшенного здания. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.
Подозреваемым оказался 15-летний подросток, учившийся в параллельном классе.
На допросе он признался, что убил сверстницу в ходе внезапно возникшего конфликта. Мальчик раскаялся в содеянном. Сотрудники СК осмотрели место происшествия и допросили некоторых граждан. Назначены экспертизы.
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