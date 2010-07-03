Тела 17 погибших при прорыве дамб опознали в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал Life Shot

Опознаны тела 17 погибших при прорыве дамб в Курагинском районе Красноярского края, сообщает РИА Новости.

Ранее опознали 15 жертв, позже стало известно еще о двух погибших. Все 17 тел выдали родственникам для захоронения.

19 октября в Красноярском крае обрушились пять дамб. Волна из глины и камней, достигавшая пяти метров в высоту, снесла два рабочих общежития и хозяйственные постройки в поселке золотодобытчиков.

Пострадали 28 человек, трое числятся пропавшими без вести. Семьи жертв получат по миллиону рублей, компенсации обеспечат и пострадавшим.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Росприроднадзор собирается проверить все дамбы в стране после происшествия.

Начальник участка признал свою вину в нарушении правил безопасности при проведении работ. Он подписал соглашение о сотрудничестве со следствием и принимал участие в спасательных работах.

Гендиректора компании "Сисим" Максима Ковалькова, чью дамбу прорвало, арестовали до 18 декабря.

После осушения одной из заводей сотрудники МЧС обнаружили закрытый металлический сейф. Оперативная группа вскрыла сейф, внутри которого оказалось девять колб с неповрежденными пломбами, предположительно, с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки. В ближайшее время следствие будет просить суд наложить арест на найденное золото.