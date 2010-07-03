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Москва 24

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Происшествия

07:50

СК возбудил уголовное дело после прорыва дамбы в Красноярском крае

происшествия

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Следственный комитет возбудил уголовное дело после прорыва дамбы в Красноярском крае. Об этом информирует официальный сайт регионального СУ СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления "нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", – сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что на место происшествия вскоре прибудет исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Алексей Еремин.

По последним данным, число погибших при разрушении дамбы в Курагинском районе Красноярского края достигло 12 человек. В администрации Щетинкинского сельсовета Курагинского района возможной причиной прорыва сооружения назвали продолжительные дожди.

Ранее сообщалось, что судьба 15 человек остается неизвестной. Еще 19 пострадавших обратились к медикам за помощью с различными травмами, из них четверо были госпитализированы.

МЧС усилило группировку по ликвидации последствий происшествия. Известно, что на место вылетел вертолет, также отправились 200 спасателей.

В ведомстве подчеркнули, что прорыв произошел в тайге, где имеется сложная местность. Связи на месте происшествия почти нет.

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