Пожар охватил два жилых дома в Самаре

Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Два жилых дома загорелись в Самаре. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС по региону.

"В 03:11 (02:11 по московскому времени) 19 октября поступило сообщение о пожаре по адресу городской округ Самара, Ленинский район, улица Ленинская", – информирует пресс-служба ведомства.

Уточняется, что общая площадь возгорания составляет 450 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный ранг вызова №2. Известно, что на место происшествия были направлены дополнительные подразделения спасателей.

В ведомстве заявили, что в 3:59 возгорание было локализовано. Для тушения задействовали 91 человека и 27 единиц техники.

Ранее пожар произошел в столичном реабилитационном центре. Из здания до прибытия пожарных были эвакуированы 74 ребенка и 16 сотрудников.