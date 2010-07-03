Пожар в столичном реабилитационном центре потушен

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Пожар в столичном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних потушен. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Пожар площадью 20 квадратных метров ликвидировали в 18:30. Возгорание произошло в складском помещении в подвале. В результате происшествия никто не пострадал.

Пожар произошел по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом № 13, корпус 4, строение 4. Из здания до прибытия пожарных были эвакуированы 74 ребенка и 16 сотрудников. Их всех разместили в соседнем корпусе.

15 октября эвакуацию людей провели из детского сада на проспекте Буденного после обнаружения во дворе дома гранаты. Из детсада в соседний корпус эвакуировали около 100 человек.

Днем ранее людей вывели из хирургического отделения городской клинической больницы № 64 на юго-западе столицы из-за возгорания. Вследствие инцидента здание обесточили, реанимацию подключили к аварийному электроснабжению. Выяснилось, что пожар произошел в электрощитовой.

