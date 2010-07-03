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Москва 24

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Происшествия

11:52

Людей эвакуировали из детсада на проспекте Буденного из-за гранаты

происшествия

Фото: телеканал Москва 24

Эвакуацию провели в детском саду на проспекте Буденного после обнаружения во дворе дома гранаты, сообщил Агентству "Москва" источник в оперативных службах.

"Очевидцы сообщили, что на газоне во дворе дома обнаружено устройство, похожее на взрывное. Территорию оцепили, ждут кинологов. Из детсада в соседний корпус эвакуировали около 100 человек", – отметил собеседник агентства.

На месте работают специалисты-взрывотехники.

14 октября людей вывели из хирургического отделения городской клинической больницы № 64 на юго-западе столицы из-за возгорания. Вследствие инцидента здание обесточили, реанимацию подключили к аварийному электроснабжению. Выяснилось, что пожар произошел в электрощитовой.

13 октября в центре Москвы эвакуировали посетителей сауны, где случилось возгорание. На место отправились 10 пожарных расчетов, за помощью медиков никто не обращался.

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