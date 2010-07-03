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Москва 24

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Происшествия

13 октября, 22:04

Посетителей сауны в столице эвакуировали из-за возгорания

происшествия пожар

В центре Москвы эвакуировали людей из горящей сауны

В центре столицы эвакуировали посетителей сауны, где произошло возгорание, сообщает телеканал Москва 24.

По данным очевидцев, пожар начался в шестиэтажном здании в Большом Кисловском переулке. На месте работали 10 пожарных расчетов. К настоящему моменту пламя потушено. К врачам за помощью никто не обращался.

Ранее очевидцы сообщили о задымлении в строящейся высотке на западе столицы. Огонь вспыхнул в районе Филевского парка, на улице Барклая.

Человеческий фактор назвали в МЧС главной причиной летальных исходов при пожарах. Другими препятствиями при спасении являются захламление, решетки на окнах, ошибки при печном и газовом отоплении. Спасатели настоятельно рекомендуют выбирать при обустройстве квартиры безопасные стройматериалы.

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