Посетителей сауны в столице эвакуировали из-за возгорания

В центре Москвы эвакуировали людей из горящей сауны

В центре столицы эвакуировали посетителей сауны, где произошло возгорание, сообщает телеканал Москва 24.

По данным очевидцев, пожар начался в шестиэтажном здании в Большом Кисловском переулке. На месте работали 10 пожарных расчетов. К настоящему моменту пламя потушено. К врачам за помощью никто не обращался.

Ранее очевидцы сообщили о задымлении в строящейся высотке на западе столицы. Огонь вспыхнул в районе Филевского парка, на улице Барклая.

Человеческий фактор назвали в МЧС главной причиной летальных исходов при пожарах. Другими препятствиями при спасении являются захламление, решетки на окнах, ошибки при печном и газовом отоплении. Спасатели настоятельно рекомендуют выбирать при обустройстве квартиры безопасные стройматериалы.