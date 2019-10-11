Задымление произошло в строящейся высотке на западе столицы

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Очевидцы сообщили о задымлении в строящейся высотке на западе столицы.

Как рассказали в пресс-службе столичного МЧС, задымление произошло в районе Филевского парка, на улице Барклая.

"Адрес не присвоен, потому что строящееся здание, есть задымление. Подразделения приступили к разведке. Сейчас выясняют, что там происходит", – сообщили в ведомстве.

По данным Агентства "Москва", с верхних этажей высотки были спасены шесть человек.

Ранее человеческий фактор назвали в МЧС главной причиной летальных исходов при пожарах. Другими препятствиями при спасении являются захламление, решетки на окнах, ошибки при печном и газовом отоплении. Спасатели настоятельно рекомендуют выбирать при обустройстве квартиры безопасные стройматериалы.