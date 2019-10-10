Какие правила пожарной безопасности обязаны соблюдать в школах и лагерях

В России участились ЧП, связанные с несоблюдением правил пожарной безопасности в частных образовательных учреждениях и лагерях. Более того, у некоторых из них даже не было разрешения на работу. Рассказываем, на что нужно обращать внимание при устройстве ребенка на учебу или отдых для предупреждения трагедий.
Число пожаров растет?
Специалисты МЧС выявили более 15 тысяч нарушений требований пожарной безопасности на объектах детского отдыха в 2019 году. Среди них были и такие, которые несли реальную угрозу для жизни. По словам заместителя главы МЧС России, главного государственного инспектора РФ по пожарному надзору Игоря Кобзева, в текущем году произошло девять пожаров. Это значительно больше, чем в предыдущие несколько лет.
"В 2018 году – четыре пожара, в 2017 году – два, в 2016 году – пять, в 2015 году – пять, в 2014 году – шесть пожаров", – привел он статистику.
Один из самых трагичных случаев произошел этим летом в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае. В ночь на 23 июля там находилось 175 детей. Из-за пожара погибли четыре ребенка – три девочки и мальчик, еще девять человек пострадали, 20 из 26 палаток сгорели.
Причиной трагедии стал аварийный режим работы электросетей. А по данным Генпрокуратуры, еще и некачественная проверка лагеря перед его открытием.
После пожара в "Холдоми" были арестованы директор лагеря Максим Кузнецов, учредитель коммерческой организации, которой принадлежит лагерь, Виталий Бурлаков, а также ответственный за проверки сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев.
После трагедии по всей стране проводились внеплановые проверки, которые выявили 33 несанкционированных детских лагеря, из них 16 – палаточного типа. При этом все они работали без разрешений.
Также в последние годы МЧС фиксирует рост числа пожаров в российских школах и других образовательных учреждениях на 20 процентов. На начало сентября текущего года уже произошло около 180 пожаров.
Как обезопасить ребенка?
Председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин пояснил Москве 24, что при устройстве ребенка в образовательное учреждение или лагерь следует попросить, чтобы вам показали все разрешительные документы.
"Нет ничего зазорного в том, чтобы спросить: как у вас тут с пожарной безопасностью? Где находится план эвакуации, когда будет инструктаж по технике безопасности и так далее. Конечно, зайдя в магазин, никто не будет проверять работу противопожарной системы, но в лагере, в школе или детском саду безопасность ребенка должна быть на первом месте", – пояснил эксперт.
По словам Гринина, надо понимать: несоблюдение правил пожарной безопасности действительно может привести к печальным последствиям, это не какое-то скучное нравоучение.
"Я видел, как в бывшем здании школы произошел пожар на четвертом этаже. Там располагался частный институт... Во время пожара запасной выход оказался заблокирован: дверь была заперта на ключ, а ключ находился непонятно где. В итоге здание уничтожено, погибло 14 студентов", – подчеркнул специалист.
А независимый эксперт по пожарной безопасности Денис фон Мекк добавил, что к образовательным учреждениям, особенно частным, должно быть привлечено пристальное внимание.
"Необходимо, чтобы тренировки по эвакуации проводились регулярно, чтобы была хорошая система безопасности, проходы не блокировались и так далее", – пояснил он Москве 24.
При этом проверять учреждения на предмет нарушений должны не только государственные органы, но и сами люди, полагает фон Мекк.
Необязательно впадать в крайности и считать, сколько в помещении огнетушителей, на какой высоте они располагаются, пронумерованы ли и когда их перезаряжали. Для этого нужны специальные знания и образование, говорит эксперт. Достаточно будет, например, проверить есть ли они вообще в здании.