Какие правила пожарной безопасности обязаны соблюдать в школах и лагерях

В России участились ЧП, связанные с несоблюдением правил пожарной безопасности в частных образовательных учреждениях и лагерях. Более того, у некоторых из них даже не было разрешения на работу. Рассказываем, на что нужно обращать внимание при устройстве ребенка на учебу или отдых для предупреждения трагедий.

Число пожаров растет?

Фото: пресс-служба МЧС РФ по Хабаровскому краю

Специалисты МЧС выявили более 15 тысяч нарушений требований пожарной безопасности на объектах детского отдыха в 2019 году. Среди них были и такие, которые несли реальную угрозу для жизни. По словам заместителя главы МЧС России, главного государственного инспектора РФ по пожарному надзору Игоря Кобзева, в текущем году произошло девять пожаров. Это значительно больше, чем в предыдущие несколько лет.

"В 2018 году – четыре пожара, в 2017 году – два, в 2016 году – пять, в 2015 году – пять, в 2014 году – шесть пожаров", – привел он статистику.

Один из самых трагичных случаев произошел этим летом в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае. В ночь на 23 июля там находилось 175 детей. Из-за пожара погибли четыре ребенка – три девочки и мальчик, еще девять человек пострадали, 20 из 26 палаток сгорели.

Причиной трагедии стал аварийный режим работы электросетей. А по данным Генпрокуратуры, еще и некачественная проверка лагеря перед его открытием.

После пожара в "Холдоми" были арестованы директор лагеря Максим Кузнецов, учредитель коммерческой организации, которой принадлежит лагерь, Виталий Бурлаков, а также ответственный за проверки сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев.

После трагедии по всей стране проводились внеплановые проверки, которые выявили 33 несанкционированных детских лагеря, из них 16 – палаточного типа. При этом все они работали без разрешений.

Также в последние годы МЧС фиксирует рост числа пожаров в российских школах и других образовательных учреждениях на 20 процентов. На начало сентября текущего года уже произошло около 180 пожаров.

Как обезопасить ребенка?

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин пояснил Москве 24, что при устройстве ребенка в образовательное учреждение или лагерь следует попросить, чтобы вам показали все разрешительные документы.

"Нет ничего зазорного в том, чтобы спросить: как у вас тут с пожарной безопасностью? Где находится план эвакуации, когда будет инструктаж по технике безопасности и так далее. Конечно, зайдя в магазин, никто не будет проверять работу противопожарной системы, но в лагере, в школе или детском саду безопасность ребенка должна быть на первом месте", – пояснил эксперт.





Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" У учреждения должны быть в том числе план эвакуации, инструкция по действиям при пожаре, а также акт о прохождении проверки на предмет пожарной безопасности от подразделения МЧС.

По словам Гринина, надо понимать: несоблюдение правил пожарной безопасности действительно может привести к печальным последствиям, это не какое-то скучное нравоучение.



Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

"Я видел, как в бывшем здании школы произошел пожар на четвертом этаже. Там располагался частный институт... Во время пожара запасной выход оказался заблокирован: дверь была заперта на ключ, а ключ находился непонятно где. В итоге здание уничтожено, погибло 14 студентов", – подчеркнул специалист.





Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Я живу на четвертом этаже, но даже у меня есть дома огнетушитель и система пожарной эвакуации через окно, так называемый самоспасатель.

А независимый эксперт по пожарной безопасности Денис фон Мекк добавил, что к образовательным учреждениям, особенно частным, должно быть привлечено пристальное внимание.



Фото: ТАСС/Максим Шипенков

"Необходимо, чтобы тренировки по эвакуации проводились регулярно, чтобы была хорошая система безопасности, проходы не блокировались и так далее", – пояснил он Москве 24.

При этом проверять учреждения на предмет нарушений должны не только государственные органы, но и сами люди, полагает фон Мекк.





Денис фон Мекк независимый эксперт по пожарной безопасности Вы вправе и должны обращаться в надзорные органы, если чувствуете, что в каком-то месте существует опасность, которая может привести к человеческим жертвам.

Необязательно впадать в крайности и считать, сколько в помещении огнетушителей, на какой высоте они располагаются, пронумерованы ли и когда их перезаряжали. Для этого нужны специальные знания и образование, говорит эксперт. Достаточно будет, например, проверить есть ли они вообще в здании.