За что у россиян могут начать изымать земельные участки

Земельные участки с некошенной травой, заваленные мусором, могут начать изымать у собственников за нарушение пожарной безопасности. Такой законопроект подготовило Минэкономразвития. Разбираемся в инициативе и рассказываем, как соблюдать пожарную безопасность у себя на даче.

Почему могут отобрать землю

Минэкономразвития разработало поправки в Земельный и Гражданский кодексы РФ, благодаря которым у нарушителей правил пожарной безопасности могут начать изымать земельные участки. Под нарушениями в том числе подразумеваются случаи, когда участок зарос сорняками или там скапливается большое количество мусора. Полный список оснований для изъятия представят в специальном акте правительства.

Сначала владельцу или арендатору выдадут предписание об устранении нарушений. Если в течение шести месяцев собственник не одумается, то вопрос об изъятии участка будет решаться через суд. Затем землю продадут на открытых торгах по рыночной стоимости, а полученные деньги отдадут владельцу, но уже за вычетом расходов на подготовку и проведение аукционов.

Однако забрать не смогут участки, находящиеся в ипотеке, а также земли, владелец которых проходит процедуру банкротства.

Поправки разработали в связи с

Поправки разработали в связи с президентским указом "О мерах по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края". В результате апрельских природных пожаров в Забайкальском крае сотни человек лишились имущества. Травмы и ожоги получили более 30 человек. Врио губернатора Забайкалья причиной пожаров назвал человеческий фактор.

Согласно постановлению правительства, собственники или арендаторы земельных участков уже обязаны производить регулярную уборку мусора и покос травы. В противном случае они могут получить штраф.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Безопасность для всех или избыточная мера?

Независимый эксперт по пожарной безопасности Денис Себенцов рассказал Москве 24, что горючий мусор и сухая трава на участке действительно могут стать причиной серьезного пожара.

"Если кто-то на своем участке возвел строение, за ним не ухаживает, не стрижет высокую траву, камыши или лопухи, если потом все это высохнет и полыхнет, то могут сгореть не только соседние постройки, но и весь поселок", – пояснил он.





Денис Себенцов независимый эксперт по пожарной безопасности Другие жители поселков, садовых товариществ, деревень будут чувствовать себя более защищенными, потому что основная причина пожаров – это человеческая безответственность.

Однако, по его словам, должностные лица исполнительной власти не должны злоупотреблять этой возможностью по изъятию земель у нарушителей.

"Уполномоченные органы должны выявить собственника, сообщить об этом нарушении, о котором он, может быть, и не знает, дать срок на исправление нарушения, а потом в целях коллективной безопасности всего населенного пункта можно применить такую меру", – добавил эксперт.

В свою очередь, ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов считает, что изымать за нарушения участки нет необходимости.



Константин Кузнецов ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Наличие на территории земельного участка сухой травы и горючего мусора, безусловно, пожарную обстановку не улучшает, глупо это оспаривать. Но если мы говорим о наличии фантика или прошлогодней травы, то лишать собственника этой земли – избыточная мера.

Однако адвокат и ведущий специалист по земельному праву Сергей Шугаев считает, что механизмы изъятия земельных участков необходимы, чтобы пресекать нарушения в законодательстве.

"Есть многочисленные случаи, когда дачные участки используются как свалки. Люди пропускают туда машины с мусором, берут деньги за это, их хоть штрафуют, но это не помогает. Также эти кучи мусора могут быть пожароопасными, поэтому изымать участки все-таки надо", – считает он.

При этом, по его словам, окончательное решение все равно будет принимать суд.

"Собственник должен иметь право защищаться перед независимым арбитром и иметь возможность исправить нарушения. Ведь суд необязательно изымет землю, так как он оценивает все обстоятельства. Может быть, человек заболел и не мог следить за участком. Такая система будет справедливой, баланс будет соблюден", – подчеркнул Шугаев.

Адвокат добавил, что подобный механизм сейчас действует при изъятии сельхозземель. По его словам, муниципалитеты могут изымать участки, если они используются не по назначению.

Простые правила

Эксперты по пожарной безопасности рассказали Москве 24, какие правила необходимо соблюдать на дачном или садовом участке, чтобы уберечься от пожара.

По словам независимого эксперта по пожарной безопасности Дениса Себенцова, на дачном участке опасно жечь костры и сваливать сухую траву. Кроме того, нужно соблюдать правила противопожарных разрывов. Их величина зависит от типа постройки и материалов, из которых она изготовлена.





Денис Себенцов независимый эксперт по пожарной безопасности Противопожарные разрывы – это расстояние между соседними зданиями и постройками. Например, если загорится сарай, а он построен вблизи дома, то огонь быстро перекинется на соседнее здание, и обе постройки могут моментально сгореть.

Кроме того, в пожароопасный сезон на участке необходимо иметь емкость с водой, а в дачном домике – огнетушитель.

Ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов добавил, что стоит соблюдать правила хранения горючих материалов, которые нельзя держать в жилом помещении.

Помимо этого, на дачном участке нельзя складировать горючий мусор. По его словам, в горючем мусоре выделяется три пожароопасные группы. Первая – это пожароопасные пластики, которые практически все поддерживают горение. Вторая – остатки тары из-под воспламеняемых и горючих жидкостей: банки из-под краски, бутылки из-под растворителя.





Константин Кузнецов ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Остатки этих веществ могут создавать концентрации с очень низкой точкой воспламенения. Достаточно в кучу банок из-под краски бросить окурок, чтобы мог произойти не только пожар, но и взрыв из-за накопления летучих веществ.

Третья группа – это неутилизированные автомобильные покрышки, так как резина горит с чрезвычайно большим выбросом энергии и очень трудно поддается тушению, подметил эксперт.