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03:59

Из-за степных пожаров в Забайкалье имущество потеряли около 300 человек

происшествия пожар

03:59

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Фото: vk.com

От степных пожаров в Забайкалье пострадали 289 человек, 39 из них - дети. Травмы получили 18 человек, семеро из них доставлены в медицинские учреждения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора края.

Согласно уточненным данным, в 14 населенных пунктах огнем уничтожены 107 домов и 35 надворных построек. В пунктах временного размещения находятся 78 человек, из них 20 детей.

По информации регионального управления МЧС, огонь ликвидирован в 11 населенных пунктах, в трех – локализован. Причиной быстрого распространения огня по территории названы сильный ветер и резкие увеличения температуры воздуха.

МЧС России проводит переброску сил и средств в наиболее опасные районы. В Читу прибудут два самолета БЕ-200. Всего на ликвидации пожаров задействовано 307 человек и 54 единицы техники.

В Забайкалье введен режим чрезвычайной ситуации.

происшествия пожар

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