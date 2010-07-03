Врио губернатора Забайкалья назвал причину серии пожаров в регионе

Человеческий фактор стал причиной серии крупных пожаров в Забайкальском крае. Такое заявление в субботу сделал врио губернатора Александр Осипов, передает ТАСС.
Согласно уточненным данным в пятницу степные пожары, которые разогнал по территории шквалистый ветер, уничтожили 98 жилых домов в селах Забайкальского края.
В результате разгулявшейся стихии травмы получили 18 человек, семеро из них были госпитализированы.
Причины пожаров устанавливаются. По словам главы региона, две линии огня пришли из-за границы. Огонь был принесен на территорию сильным ветром. Другие очаги огня спровоцировали люди, которые жгли мусор.
Осипов отметил, что потерявшие жилье местные жители находятся в пунктах временного размещения и у родственников. он также сообщил, что в субботу члены администрации осмотрят пострадавшие села и будут на месте оценивать ситуацию.
По данным МЧС России, от природных пожаров в Забайкалье пострадали 14 населенных пунктов, повреждены 152 дома, из них 98 – жилых. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Осложняет ситуацию сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду и высокая температура воздуха.
Ранее Владимир Путин по телефону выслушал доклад главы МЧС Евгения Зиничева о мерах борьбы с природными пожарами в Забайкалье. Президент поручил усилить группировку МЧС, необходимую для борьбы со стихией.
В настоящий момент МЧС перебрасывает силы и средства в наиболее опасные районы. В Читу должны прибыть два самолета Бе-200, в тушении пожаров уже задействованы около 300 человек и 54 единицы техники.
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