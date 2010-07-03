Более 150 домов сгорели в результате природных пожаров в Забайкальском крае

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В результате природных пожаров в населенных пунктах Забайкальского края сгорели более 150 домов.

Как уточнили в Главном управлении МЧС России по Забайкальскому краю, сгорели 152 постройки, 98 из них жилые.

По предварительным данным, от огня пострадали два человека. Они госпитализированы.

К настоящему времени пожары локализованы. Тушение осложняется труднодоступностью местности.

Сообщается, что наиболее сильно пострадали села Шара Александрово-Заводского района и Усть-Ималка Ононского района.

Местные жители эвакуированы и находятся в пунктах временного размещения.