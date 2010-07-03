Из-за природных пожаров в районах Забайкалья пострадали 18 человек

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Пострадавших от степных пожаров в селах Забайкалья эвакуируют в краевой ожоговый центр Читы, передает РИА Новости.

Как сообщила пресс-служба регионального Минздрава, в результате возникших пожаров в районах Забайкалья 19 апреля 18 человек получили травмы. Семеро из них были госпитализированы, их состояние разной степени тяжести.

Необходимую медицинскую помощь люди получают в Борзинской, Агинской, Ононской, Алек-Заводской центральных районных больницах.

Сообщается, что еще 11 человек обратились в медицинские организации с незначительными травмами, им оказано амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что более 150 домов повреждены огнем в результате природных пожаров в населенных пунктах Забайкальского края.

В регионе введён режим ЧС, проверки начали краевая прокуратура и следственное управление СКР по Забайкалью.