Из-за природных пожаров в районах Забайкалья пострадали 18 человек

Пострадавших от степных пожаров в селах Забайкалья эвакуируют в краевой ожоговый центр Читы, передает РИА Новости.
Как сообщила пресс-служба регионального Минздрава, в результате возникших пожаров в районах Забайкалья 19 апреля 18 человек получили травмы. Семеро из них были госпитализированы, их состояние разной степени тяжести.
Необходимую медицинскую помощь люди получают в Борзинской, Агинской, Ононской, Алек-Заводской центральных районных больницах.
Сообщается, что еще 11 человек обратились в медицинские организации с незначительными травмами, им оказано амбулаторное лечение.
Ранее сообщалось, что более 150 домов повреждены огнем в результате природных пожаров в населенных пунктах Забайкальского края.
В регионе введён режим ЧС, проверки начали краевая прокуратура и следственное управление СКР по Забайкалью.
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