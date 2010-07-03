Из-за пожаров в Забайкалье пострадали 23 человека

В результате степных пожаров на территории Забайкальского края за последние сутки пострадали 14 населенных пунктов.
По данным краевых властей, имущество потеряли 289 человек. По информации МЧС, огонь уничтожил 152 постройки в частном секторе, из них 98 – жилых.
Травмы и ожоги получили 23 человека, семеро из них госпитализированы, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что пострадало 18 человек, и еще 11 человек обратились в медицинские организации с незначительными травмами, им оказано амбулаторное лечение. Остальные получают врачебную помощь в Борзинской, Агинской, Ононской, Алек-Заводской центральных районных больницах.
Заместитель председателя комитета по аграрной политике и природопользованию краевого парламента Анатолий Вершинин отметил, что пожарную обстановку в регионе осложнили бесснежная зима и прошлогодние сильные ливни, из-за которых выросло очень много травы.
Депутат добавил, что тушение пламени осложняет шквалистый ветер с порывами до 30 метров в секунду, который быстро раздувает огонь по степи.
Ранее врио губернатора Забайкалья назвал причиной серии пожаров в регионе человеческий фактор.
Сообщается, что в ближайшие часы депутаты Заксобрания Забайкалья отправятся в пострадавшие районы, чтобы оценить ситуацию.
В Забайкальском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации. В тушении пожаров задействованы более 300 человек и 54 единицы техники. В субботу в Читу для тушения огня прибыли два самолета Бе-200 МЧС России.
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