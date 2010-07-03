Земельные участки предложили изымать за нескошенную траву и мусор

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Минэкономразвития подготовило законопроекты об изъятии частных земельных участков из-за нарушений требований пожарной безопасности. Поправки в Земельный и Гражданский кодексы опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

Под нарушениями, в частности, подразумеваются случаи, когда участок зарос сорняками или там скапливается большое количество мусора.

Сначала владельцу или арендатору земли будут выданы предписания об устранении нарушений. Если проблему не устранят в положенный срок, то чиновники имеют право обратиться в суд, который примет решение об изъятии участка. Землю продадут на открытых торгах, а полученные деньги отдадут владельцу, но уже за вычетом расходов на подготовку и проведение аукционов.

Изымать не смогут участки, находящиеся в ипотеке, а также земли, владелец которых проходит процедуру банкротства.

Во вторник, 18 июня, также стало известно, что будет повышена административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в условиях режима чрезвычайной ситуации. За разведение костров в условиях ЧС гражданам придется заплатить от 4 до 5 тысяч рублей штрафа, а должностным лицам – от 20 до 40 тысяч рублей.

