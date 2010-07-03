В России разработали требования пожарной безопасности к палаточным лагерям

14:58
14:58
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
МЧС России разработало требования пожарной безопасности для палаток, которые предназначены для детских лагерей. Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.
"Разработан проект национального стандарта, который предусматривает требования пожарной безопасности к материалам и конструктивным особенностям палаток", – приводит его слова РИА Новости.
Он отметил, что речь только о палатках, которые предназначены для детских лагерей.
Также, по его словам, до 1 апреля 2020 года планируется внести изменения в правила противопожарного режима, которые будут регламентировать порядок содержания временных сооружений палаточного типа.
Еникеев рассказал, что внеплановые проверки в России выявили 33 несанкционированных детских лагеря, из них 16 – палаточного типа.
Он уточнил, что 33 детских лагеря, в том числе 16 палаточных, работали без разрешений.
"Проведено 17 942 проверки, к ответственности привлечено 816 юридических лиц", – пояснил он.
Еникеев подчеркнул, что по итогом проверок было устранено около 15 тысяч нарушений.
Пожар в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае произошел в ночь на 23 июля. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. В момент ЧП в лагере находились 175 детей. Четыре ребенка – три девочки и мальчик – погибли. Еще девять человек пострадали.
Следственный комитет завел два уголовных дела после пожара в "Холдоми". Были арестованы директор лагеря Максим Кузнецов, директор коммерческой организации, которой принадлежит лагерь, Виталий Бурлаков, а также ответственный за проверки сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев.
Сотруднику МЧС предъявлено обвинение по делу о пожаре в лагере "Холдоми"
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: