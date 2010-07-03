В России разработали требования пожарной безопасности к палаточным лагерям

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

МЧС России разработало требования пожарной безопасности для палаток, которые предназначены для детских лагерей. Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

"Разработан проект национального стандарта, который предусматривает требования пожарной безопасности к материалам и конструктивным особенностям палаток", – приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что речь только о палатках, которые предназначены для детских лагерей.

Также, по его словам, до 1 апреля 2020 года планируется внести изменения в правила противопожарного режима, которые будут регламентировать порядок содержания временных сооружений палаточного типа.

Еникеев рассказал, что внеплановые проверки в России выявили 33 несанкционированных детских лагеря, из них 16 – палаточного типа.

Он уточнил, что 33 детских лагеря, в том числе 16 палаточных, работали без разрешений.

"Проведено 17 942 проверки, к ответственности привлечено 816 юридических лиц", – пояснил он.

Еникеев подчеркнул, что по итогом проверок было устранено около 15 тысяч нарушений.

Пожар в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае произошел в ночь на 23 июля. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. В момент ЧП в лагере находились 175 детей. Четыре ребенка – три девочки и мальчик – погибли. Еще девять человек пострадали.

Следственный комитет завел два уголовных дела после пожара в "Холдоми". Были арестованы директор лагеря Максим Кузнецов, директор коммерческой организации, которой принадлежит лагерь, Виталий Бурлаков, а также ответственный за проверки сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев.

