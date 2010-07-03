Задержаны два человека по делу о гибели детей на пожаре в палаточном лагере

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Директор лагеря "Холдоми" в Хабаровском крае и глава организации задержаны по уголовному делу о гибели детей в результате пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

"В рамках расследования уголовного дела о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае следователями ГСУ СК России по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"), задержаны директор коммерческой организации, которой принадлежит детский оздоровительный лагерь "Холдоми" (учредитель и директор ООО "Экстрим сервис" Виталий Бурлаков и директор этого лагеря Максим Кузнецов)", – сообщила Петренко.

Пожар в палаточном лагере случился ночью 23 июля, сгорели 20 из 26 палаток. По данным СМИ, работники лагеря поздно вызвали спасателей, пытались сами потушить пламя. Детей временно разместили в деревянном корпусе на территории туристической базы.

По одной из версий, пожар в лагере мог начаться из-за обогревателя, на котором, вероятно, сушили полотенце или одежду.

В МЧС заявили, что палаточный лагерь работал без разрешительных документов. Еще весной во время проверки там нашли нарушения правил пожарной безопасности. Возбуждено два уголовных дела.

Губернатор Сергей Фургал сообщил, что проверяющая комиссия не давала разрешения открывать палаточный лагерь на территории "Холдоми".

В настоящий момент на месте ЧП работают следственно-оперативная группа, следователи и криминалисты. Изымается необходимая для расследования документация. Допрашиваются работники лагеря, отдыхающие, должностные лица.

В момент происшествия в лагере находились 189 детей. Всего пострадали 12 человек. В этом списке значатся и четверо погибших детей. Пяти взрослым медицинскую помощь оказали в амбулаторной форме. В Хабаровском крае с 24 июля будет объявлен траур.

