В Хабаровском крае объявят траур после гибели детей в палаточном лагере

В Хабаровском крае с 24 июля будет объявлен траур в связи с гибелью детей в палаточном лагере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.
Пожар в палаточном лагере случился ночью 23 июля, сгорели 20 из 26 палаток. По данным СМИ, работники лагеря поздно вызвали спасателей, пытались сами потушить пламя. Детей временно разместили в деревянном корпусе на территории туристической базы.
Директор детского лагеря "Холдоми" Максим Кузнецов задержан по делу о пожаре в качестве подозреваемого.
В МЧС заявили, что палаточный лагерь работал без разрешительных документов. Еще весной во время проверки там нашли нарушения правил пожарной безопасности. Возбуждено два уголовных дела.
Губернатор Сергей Фургал сообщил, что проверяющая комиссия не давала разрешения открывать палаточный лагерь на территории "Холдоми".
В настоящий момент на месте ЧП работают следственно-оперативная группа, следователи и криминалисты. Изымается необходимая для расследования документация. Допрашиваются работники лагеря, отдыхающие, должностные лица.
В момент происшествия в лагере находились 189 детей. Всего пострадали 12 человек. В этом списке значатся и трое погибших детей. Пяти взрослым медицинскую помощь оказали в амбулаторной форме.
Причиной пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае мог стать обогреватель
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