Число жертв пожара в лагере под Хабаровском возросло до трех

12:34
12:34
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Фото: пресс-служба МЧС РФ по Хабаровскому краю
Три человека погибли при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае, сообщает ТАСС.
Сразу после ЧП сообщалось об одной погибшей девочке и трех детях, госпитализированных в больницу с сильными ожогами. Позже в больнице скончалась еще одна девочка.
Все три жертвы – девочки, жившие в одной палатке. В реанимации остался один мальчик, за его жизнь борются врачи.
Пожар в палаточном лагере случился ночью 23 июля, сгорели 20 из 26 палаток. По данным СМИ, работники лагеря поздно вызвали спасателей, пытались сами потушить пламя. Детей временно разместили в деревянном корпусе на территории туристической базы.
По данным ТАСС, директор детского лагеря "Холдоми" Максим Кузнецов задержан по делу о пожаре в качестве подозреваемого.
По одной из версий, пожар в лагере мог начаться из-за обогревателя, на котором, вероятно, сушили полотенце или одежду.
В МЧС заявили, что палаточный лагерь работал без разрешительных документов. Еще весной во время проверки там нашли нарушения правил пожарной безопасности. Возбуждено два уголовных дела.
Губернатор Сергей Фургал сообщил, что проверяющая комиссия не давала разрешения открывать палаточный лагерь на территории "Холдоми".
В настоящий момент на месте ЧП работают следственно-оперативная группа, следователи и криминалисты. Изымается необходимая для расследования документация. Допрашиваются работники лагеря, отдыхающие, должностные лица.
В момент происшествия в лагере находились 189 детей. Всего пострадали 12 человек. В этом списке значатся и трое погибших детей. Пяти взрослым медицинскую помощь оказали в амбулаторной форме.
Причиной пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае мог стать обогреватель
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