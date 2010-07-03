"Мы еле успели вывести детей". Директор лагеря под Хабаровском – о пожаре

11:56
11:56
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Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
В оздоровительном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае, где в результате пожара погибли трое детей, имелись все разрешительные документы от Госпожнадзора и Роспотребнадзора. Об этом AmurMedia рассказал директор лагеря Максим Кузнецов.
"Наш лагерь постоянно проверяли. Были и плановые осмотры и выданы документы на заезд 450 детей. Пожнадзор здесь находился в течение трех месяцев, проводил свои плановые и неплановые проверки", – рассказал Кузнецов.
Также он рассказал журналистам, что палатки не были отдельным от лагеря городком.
"Пожар начался в третьем часу ночи, и за десять минут все палатки сгорели. Мы ничего не тушили сами. Все сгорело моментально, детей еле успели эвакуировать. Пожарные приехали и тушили уже только то, что сгорело", – рассказал глава лагеря.
Пожар в палаточном лагере случился ночью 23 июля, сгорели 20 из 26 палаток. По данным СМИ, работники лагеря поздно вызвали спасателей, пытались сами потушить пламя. Детей временно разместили в деревянном корпусе на территории туристической базы.
В результате пожара погибли трое детей. Сразу после ЧП сообщалось об одной погибшей девочке и трех детях, госпитализированных в больницу с сильными ожогами. Позже в больнице скончалась еще одна девочка.
По одной из версий, пожар в лагере мог начаться из-за обогревателя, на котором, вероятно, сушили полотенце или одежду.
В МЧС заявили, что палаточный лагерь работал без разрешительных документов. Еще весной во время проверки там нашли нарушения правил пожарной безопасности. Возбуждено два уголовных дела.
Губернатор Сергей Фургал сообщил, что проверяющая комиссия не давала разрешения открывать палаточный лагерь на территории "Холдоми". "Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный", – подчеркнул глава региона.
В настоящий момент на месте ЧП работают следственно-оперативная группа, следователи и криминалисты. Изымается необходимая для расследования документация. Допрашиваются работники лагеря, отдыхающие, должностные лица.
Причиной пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае мог стать обогреватель
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