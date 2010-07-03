У сгоревшего палаточного лагеря не было разрешения на работу – губернатор Хабаровского кра

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Проверяющая комиссия не давала разрешения открывать палаточный лагерь на территории базы отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае. Об этом на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций сообщил губернатор Сергей Фургал. Слова главы края приводит ТАСС.

Вчера во время пожара на территории палаточного лагеря один ребенок погиб и еще 4 пострадали.

"Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный", – подчеркнул Сергей Фургал.

Сообщается, что работа комиссии, которая изучала базу отдыха, будет проверена. Отмечается, что разрешения на открытие лагеря никто не давал.

Пожар вспыхнул на территории палаточного городка. Из 26 палаток сгорели 20. В тушении приняли участие 4 единицы спецтехники. В настоящий момент пожар полностью локализован.

Ранее стало известно, что состояние троих пострадавших детей остается очень тяжелым. Об этом на заседании сообщил глава комиссии Виктор Старков.