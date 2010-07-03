Состояние троих детей, пострадавших при пожаре под Хабаровском, остается очень тяжелым

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Состояние троих детей, пострадавших во время пожара на базе отдыха в Хабаровском крае, остается очень тяжелым. Об этом на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Солнечного района рассказал глава ведомства Виктор Старков. Его слова передает ТАСС.

"Состояние троих детей очень тяжелое, на грани. Ожоги очень сильные, они на аппарате искусственного дыхания", – отметил Старков.

Сообщение о пожаре в палаточном лагере на базе отдыха в Хабаровском крае появилось в понедельник вечером. Отмечается, что из 26 палаток сгорели 20. На данный момент пожар полностью ликвидирован.

В результате ЧП трое детей оказались в реанимации. Одна девочка погибла. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

В правоохранительных органах пояснили, что пожарных вызвали поздно, так как работники городка пытались потушить возгорание самостоятельно.