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20:17 (обновлено 21.07.2019 20:41)

Пожар произошел в жилом доме на северо-востоке Москвы

происшествия пожар

20:17

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Фото: vk.com/mkovo

Пожар вспыхнул в жилом доме в столичном районе Северное Медведково. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба московского главка МЧС России.

Как уточнили в ведомстве, сигнал о пожаре поступил дежурным ЦУКС в 19:33. ЧП произошло в одной из квартир на восьмом этаже 12-этажного дома № 36 в Студеном проезде.

Подразделения пожарных оперативно прибыли на место и приступили к тушению огня
и спасению людей. В 19:55 пожар удалось ликвидировать.

При тушении сотрудники МЧС спасли 17 человек, в том числе двоих детей. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось что пожарные спасли пятерых человек при тушении квартиры в Кунцеве. Пострадал один человек. Пожар произошел в квартире на верхнем этаже 12-этажного жилого дома на улице Академика Павлова.

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