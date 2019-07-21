Пожар произошел в жилом доме на северо-востоке Москвы

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Пожар вспыхнул в жилом доме в столичном районе Северное Медведково. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба московского главка МЧС России.

Как уточнили в ведомстве, сигнал о пожаре поступил дежурным ЦУКС в 19:33. ЧП произошло в одной из квартир на восьмом этаже 12-этажного дома № 36 в Студеном проезде.

Подразделения пожарных оперативно прибыли на место и приступили к тушению огня

и спасению людей. В 19:55 пожар удалось ликвидировать.

При тушении сотрудники МЧС спасли 17 человек, в том числе двоих детей. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось что пожарные спасли пятерых человек при тушении квартиры в Кунцеве. Пострадал один человек. Пожар произошел в квартире на верхнем этаже 12-этажного жилого дома на улице Академика Павлова.