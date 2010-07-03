Пять человек спасли из горящей квартиры на западе Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пожарные спасли пятерых человек при тушении квартиры в Кунцеве. Еще один человек пострадал, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Как уточнили в ведомстве, сигнал о возгорании поступил в дежурную смену ЦУКС 6 июля в 07:57. Пожар произошел в квартире на верхнем этаже 12-этажного жилого дома на улице Академика Павлова. "Спасено пять человек. Еще одному человеку понадобилась помощь медиков", − сказано в сообщении МЧС.

Прибывшие на мест пожарные потушили огонь в 08:16. По данных ведомства, горели личные вещи и мебель на кухне. Площадь пожара составила пять квадратных метров.