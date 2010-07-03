Один из пострадавших при пожаре на заправке в ТиНАО доставлен в больницу

Пострадавший из-за пожара на газозаправочной станции в поселении Московский в ТиНАО доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

В пресс-службе рассказали, что на место ЧП были оперативно вызваны бригады центра экстренной медицинской помощи и скорой помощи. В результате пожара пострадали два человека, один находится в тяжелом состоянии. Второго пострадавшего осмотрели на месте, от госпитализации он отказался.

"В настоящее время проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, вся медицинская помощь оказывается в полном объеме", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о возгорании на АГЗС в районе дома № 2 на улице Хабарова. Там загорелись две емкости с топливом. Возгоранию присвоили второй ранг сложности из пяти возможных.

