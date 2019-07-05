Склад с туалетной бумагой загорелся на Коровинском шоссе

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Фото: Москва 24/Никита Симонов

Склад с туалетной бумагой и пластмассовыми изделиями загорелся на севере столицы, сообщает РИА Новости.

Здание склада расположено по адресу: Коровинское шоссе, дом 35, строение 4. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Возгорание ликвидировано.