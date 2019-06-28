При пожаре в доме на севере Москвы спасены 15 человек

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На севере Москвы загорелся пятиэтажный дом, передает телеканал Москва 24.

Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже на 5-й Магистральной улице. В настоящий момент возгорание удалось ликвидировать. Из горящего здания были эвакуированы 15 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка столичного МЧС.

В результате пожара пострадал один человек. В настоящий момент его осматривают медики.

Накануне сообщалось о возгорании склада на Ярославском шоссе. Пожар произошел по адресу Ярославское шоссе, 2в. В горящем здании были слышны несколько хлопков, очевидцы сообщили о густом черном дыме. Пожару присвоили третий номер сложности.

