Ребенок пострадал при пожаре в квартире на северо-западе Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Два человека пострадали при пожаре в столичной квартире, сообщает Агентство "Москва".

Возгорание произошло по адресу улица Воротынская, дом 2, корпус 2. Его площадь составила около 4 квадратных метров, сейчас пожар потушен.

Среди пострадавших оказался ребенок. От госпитализации оба пострадавших отказались.

Сегодня также загорелось выселенное административное здание на территории войсковой части на 2-й Бауманской улице. Площадь пожара составила порядка 35 квадратных метров, горел второй этаж, а также перекрытия между вторым и третьим этажами. Сейчас ЧП ликвидировано.