На северо-западе Москвы потушили пожар

В поселке Терехово горят трава и деревья

Пожарные ликвидировали возгорание травы и деревьев в поселке Терехово на северо-западе Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России.

"Возгорание ликвидировано. Лаборатория ГУ МЧС России проводит замеры воздуха в районе возгорания", – сказано в сообщении.

Для тушения огня на место ЧП были направлены вертолеты Московского авиационного центра.

Пожар начался вечером 25 июня. Недалеко от дома № 98Б в поселке Терехово вспыхнули трава, деревья и кустарники. Пожару был присвоен второй уровень сложности. Информации о пострадавших нет.

