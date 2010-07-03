Для ликвидации пожара в Терехове направлена дополнительная техника

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Главное управление МЧС России по столице направило дополнительные силы для ликвидации пожара в поселке Терехово. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе управления.

"На месте происшествия работают 12 человек личного состава и три единицы техники. Площадь пожара уточняется. Будут направлены дополнительные силы", – сказали агентству.

Пожар начался вечером 25 июня. Недалеко от дома № 98Б в поселке Терехово загорелась трава, деревья и кустарники.

Источник агентства в экстренных службах отметил, что пожару присвоен второй ранг сложности. Информация о пострадавших не поступала.

