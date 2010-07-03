Природный пожар произошел в поселке Терехово

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Пожар произошел на площади 1 гектара в поселке Терехово на западе Москвы, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Недалеко от дома 98Б произошло возгорание травы, кустарников и деревьев. Сейчас на месте работают экстренные службы и пожарные.

Ранее в Головинском районе столицы в результате пожара погиб человек. Возгорание произошло по адресу: Кронштадтский бульвар, дом 19, корпус 3.

Загорелась одна из квартир на последнем этаже пятиэтажного дома. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров.