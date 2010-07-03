Очевидцы сообщают о пожаре у Живописного моста

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Очевидцы сообщают о пожаре в столичном районе Хорошево-Мнёвники. Задымление наблюдается вблизи Живописного моста.

В пресс-службе столичного МЧС сообщили Москве 24, что в район происшествия выехали пожарные расчеты. В настоящее время устанавливается точное место и причина возгорания.

Ранее в Головинском районе столицы в результате пожара погиб человек. Возгорание произошло по адресу: Кронштадтский бульвар, дом 19, корпус 3.

Загорелась одна из квартир на последнем этаже пятиэтажного дома. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров.