Кота спасли из горящей квартиры на востоке Москвы

Спасатели вытащили кота из горящей квартиры на востоке Москвы

Спасатели вытащили кота из горящей квартиры на востоке Москвы. Сигнал о пожаре поступил из дома 16 на 2-ой Парковой улице, сообщает телеканал Москва 24.

Людей внутри квартиры не оказалось, однако там обнаружили домашнего кота. Он был без сознания.

Чтобы привести животное в чувство, на кота одели кислородную маску, после чего увезли в ветеринарную клинику.

Ранее инспекторы департамента природопользования Москвы изъяли трехметрового питона на рынке "Садовод". Змею передали в Центр передержки животных "Простар+" под Яхромой.