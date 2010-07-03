В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей

У пары восточносибирских рысей в Московском зоопарке родились два котенка. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что несколько лет в зоопарке не могли создать пару между самкой Гайкой и самцом Чипом: они не могли найти общий язык и подружиться. Кошки предпочитали держаться обособленно и сторонились друг друга. Первое потомство появилось только в 2017 году. Рожденные в этом году детеныши стали третьим пометом у рысей.
Она отметила, что сейчас маленькие хищники все основное время проводят с матерью. Она их тщательно вылизывает, следит, чтобы они не разбегались в разные стороны. Гайка создает для себя и своих детенышей уютные подстилки, а также ежедневно переносит их в новые укрытые места. В дикой природе животные так делают для того, чтобы сбить с пути хищников. Самец Чип также уже начал проявлять отцовство: он охраняет вольер и наблюдает за посетителями.
Сейчас детеныши весят около 500 граммов. До 3,5 месяца они будут питаться исключительно материнским молоком, а после перейдут на взрослую пищу. В рационе рысей – рубленое говяжье сердце, печень, птица, яйца, а также необходимые для здоровья специальные добавками.
Рыси содержатся в Московском зоопарке с момента его основания в 1864 году, в учреждении ведут племенную книгу этого вида. Увидеть семью можно на старой территории в "Кошачьем ряду".
Ранее сообщалось, что в Центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка на свет появились два детеныша дальневосточного, или амурского, леопарда. Дальневосточные леопарды – редкие животные, которые находятся на грани вымирания. Их популяция численностью около 60 особей сохранилась только в России и Китае.
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