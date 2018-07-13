У амурских леопардов в зоопарке родились два котенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка на свет появились два детеныша дальневосточного, или амурского, леопарда, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Отца котят по кличке Николай в 2015 году спасли от браконьеров в Приморье, а их мать, самка Акра, родилась в неволе. Первичный осмотр показал, что оба котенка мужского пола, а весят они по 4,5 килограмма каждый.
"Котята обладают высокой генетической ценностью и имеют большое значение для Европейской программы по сохранению популяции амурского леопарда в неволе", – сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
По ее словам, когда детеныши подрастут, их отправят в один из ведущих зоопарков мира. Сейчас им чуть больше месяца. Пока маленькие леопарды питаются материнским молоком. На взрослую пищу они перейдут в три месяца. Сейчас самка приносит им кусочки мяса, чтобы они могли отличать его запах.
Мать животных не выпускает котят из поля зрения. По нескольку раз в день она тщательно вылизывает их и переносит из укрытия во внешний вольер, на улицу, где детеныши могут подышать свежим воздухом и поиграть. Леопард Николай в воспитании потомства не участвует – как и в дикой природе, заботятся о котятах только матери.
Через месяц их покажут ветеринару и проведут первую вакцинацию. Москвичи смогут увидеть животных в рамках специальных экотуров, ближайший из которых состоится 27 июля.
Дальневосточные леопарды – редкие животные, которые находятся на грани вымирания. Их популяция численностью около 60 особей сохранилась только в России и Китае.
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