Винторогие козлята родились в Московском зоопарке

Винторогие козлята и детеныши дагестанских туров появились на свет в Московском зоопарке. Об этом сообщается на странице зоосада во "ВКонтакте".
"Всю весну на "Турьей горке" жизнь бьет ключом", − отметили сотрудники зоопарка. "Первый детеныш появился на свет 13 мая, сейчас в общей сложности родились 10 туров и четыре козленка", − уточнили специалисты. Они не исключили, что этим летом потомством обзаведутся еще несколько самок.
Как напомнили в Московском зоопарке, винторогие козлы, или мархуры, занесены в Международную Красную книгу как "исчезающие". По словам зоологов, сейчас в дикой природе мархуры встречаются лишь в высокогорных районах Индии, Восточного Пакистана, Афганистана и Узбекистана. А на "Турье горке" в центре столицы живет группа из 25 особей во главе с доминантным самцом − отцом всех детенышей.
"Сейчас новорожденные козлята всюду следуют за своими матерями и питаются исключительно молоком", − рассказали в зоопарке. Тем не менее, уточнили специалисты, уже к трем месяцам малыши смогут кормиться самостоятельно. В рационе винторогих козлов − сено, трава, ивовые ветки и специализированные комбикорма.
Как отметили сотрудники зоосада, сосед винторогих козлов − дагестанские туры − в первые полгода своей жизни гораздо проворнее взрослых животных. Десять детенышей уже активно исследуют каменистые уступы "Турьей горки", добавили в зоопарке.
Ранее сообщалось о появлении в Московском зоопарке детеныша редкого вида парнокопытных – сычуаньского такина. Аю родился 9 марта и теперь активно изучает окружающий мир.
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