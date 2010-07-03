Детеныш сычуаньского такина появился в Московском зоопарке

В Московском зоопарке родился детеныш редкого вида парнокопытных – сычуаньского такина. Животное появилось на свет 9 марта, сейчас ему два с половиной месяца и такин активно изучает окружающий мир, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу зоосада.

"Эти копытные достаточно редко встречаются в коллекциях европейских зоопарков, особенно сычуаньский подвид", – говорится в сообщении.

Гендиректор зоосада Светлана Акулова отметила, что впервые такины появились в зоопарке в 2009 году, за 10 лет специалистам удалось добиться регулярного размножения этих животных.

"Полученные детеныши в возрасте от трех лет отправляются в ведущие зоопарки России и Европы. На данный момент на экспозиции нашего зоопарка можно увидеть группу из пяти такинов, в том числе двадцатилетнего самца, двух самок 2008 и 2016 годов рождения и двух детенышей", – приводятся в сообщении слова Акуловой.

Детеныша назвали Аю. К трем годам он достигнет размера взрослой особи.

Ранее сообщалось, что в Московский зоопарк из Германии прибыл пятилетний гривистый волк. Самец Фалькао составит пару с волчицей Эмилией, которую в 2017 году привезли в зоосад из чешского Брно. Волк хорошо перенес дорогу и уже освоился на новом месте.