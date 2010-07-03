Люди с ограниченными возможностями смогут погладить питомцев зоопарка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в День защиты детей смогут погладить питомцев Московского зоопарка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу зоосада.
"В образовательном центре будет проходить специальная программа "Один день в зоопарке" для людей с ограниченными возможностями здоровья", – рассказали в пресс-службе.
Сотрудники зоосада отметили, что юные гости и их родители смогут познакомиться с животными поближе и узнать о предпочтениях любимых зверей. При этом некоторых животных посетители смогут погладить и подержать на руках.
Принять участие в программе можно будет 1 июня с 11:00 до 16:00. Также в этот день на территории зоопарка будут организованы различные мастер-классы, тематические экскурсии и праздничный концерт.
Вход на территорию зоопарка будет осуществляться по входным билетам, при этом участие во внутренних мероприятиях будет абсолютно бесплатным, за исключением тематических экскурсий.
Ранее со стороны Большой Грузинской улицы открылся дополнительный вход в Московский зоопарк. Там появилась еще одна касса, где продают билеты без больших очередей.
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