Московский зоопарк отметит открытие летнего сезона

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Летний сезон 1 мая откроется в Московском зоопарке. Для гостей устроят показательные кормления животных и мастер-классы, сообщает сайт зоосада.

По словам генерального директора Светланы Акуловой, праздник, который посвятят 155-летию зоопарка, пройдет с размахом.

С 12:00 до 16:00 на центральной сцене у "Дома птиц" выступят детские хоровые, эстрадные и танцевальные коллективы. А с 11:00 до 15:00 у павильона "Ластоногие" желающих научат технике оригами и покажут, как сделать значки, открытки и фигурки животных.

Начиная с 10:30 посетители увидят, как обитателей зоосада кормят и тренируют. Большая обзорная экскурсия по зоопарку начнется в 11:00. Она бесплатная, но нужно заранее написать письмо с контактными данными на почту education@moscowzoo.ru.

Со среды зоопарк продлит акцию "Сумерки". Это значит, что весь месяц его двери будут открыты с 07:30 до 22:00, а посетителям, пришедшим в костюме летучей мыши, не придется платить за вход.

Ранее со стороны Большой Грузинской улицы открылся дополнительный вход в Московский зоопарк. Там появилась еще одна касса, где продают билеты без больших очередей.

