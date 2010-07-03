Бегемотиху Ксюшу перевели в открытый вольер в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

В Московском зоопарке перевели в открытый вольер самку карликового бегемота Ксюшу в связи с теплой погодой, сообщает пресс-служба зоосада.

"Всю зиму она провела в закрытом помещении, куда посетители не имеют доступа. Благодаря теплой погоде выпустить бегемота на прогулку удалось раньше запланированного срока", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Ксюша уже несколько раз искупалась и исследует вольер.



Вес карликовой бегемотихи составляет 212 килограмм, и она продолжает расти.

"Кстати, процедура взвешивания является неотъемлемой частью тренинга, который специалисты ежедневно проводят с бегемотом. В тренинг также входят осмотр копыт, переход из одного вольера в другой и выполнение других несложных просьб зоологов", – говорится в сообщении.

Как уточняется, Ксюша выполняет все задания, но может и заупрямиться.

Ранее сообщалось, что в летний вольер переехали сурикаты. Переезд состоялся раньше обычного благодаря теплой погоде. Наиболее активны сурикаты в утренние и дневные часы. В это время они занимаются строительством тоннелей и обследуют территорию.